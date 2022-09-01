Общественники предложили Генпрокуратуре проверить сбор Галкиным средств для беженцев

Максим Галкин Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Общественники предложили Генпрокуратуре России проверить сбор артистом Максимом Галкиным денег для фонда помощи украинских беженцев, что следует из обращения организации "Офицеры России".

"По материалам отчетов зарубежных некоммерческих неправительственных организаций, средства таких фондов могут тратиться на финансирование враждебных действий в отношении России и сопредельных государств, способствовать росту терроризма и экстремизма", - подчеркивается в документе, направленном председателем президиума "Офицеров России" Сергеем Липовым генпрокурору Игорю Краснову.

Общественники также выразили недовольство тем, что в День Государственного флага России на концерте в Варшаве артист вышел в костюме цветов украинского флага, а также выступили против его возможного возвращения в РФ вслед за супругой Аллой Пугачевой.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 сентября 2022 года можно прочитать здесь.