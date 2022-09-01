Запорожские власти заявили о пленении троих украинских диверсантов, пытавших захватить ЗАЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские войска взяли в плен трех украинских диверсантов, которые намеревались захватить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Он уточнил, что двое из них находятся в тяжелом состоянии.

«В плен взято три человека, двое из них в тяжелом состоянии, врачи сейчас борются за их жизнь», - сказал член главного совета администрации Запорожской области в эфире «Соловьев-Live», отметив, что 12 человек из украинского десанта еще ведут боевые действия.

Напомним, сегодня, 1 сентября, Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи диверсионных групп предприняли попытку захвата Запорожской АЭС. В ведомстве сказали о том, что украинские войска на семи лодках высадились у побережья Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее электростанции.