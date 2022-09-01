МИД Китая высоко оценил реакцию Россию на проход кораблей ВМФ США в Тайваньском проливе Фото: REUTERS

Пекин высоко ценит позицию Москвы в отношении провокаций Вашингтона в Тайваньском проливе, которые обречены на провал. Такое заявление в четверг, 1 сентября, сделал официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает проход кораблей Военно-морского флота (ВМФ) США через Тайваньский пролив как очередную провокацию, которая направлена на сдерживание Китая и дестабилизацию ситуации в регионе.

«Китай высоко ценит позицию российской стороны. Более 170 стран мира заявили о своей приверженности принципу "одного Китая" и поддержали Китай в (вопросе) защиты его собственного суверенитета и территориальной целостности», - сказал китайский дипломат, добавив, что провокационные действия Вашингтона не находят популярности и обречены на провал.