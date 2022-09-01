Bloomberg: Россия планирует закупить валюту "дружественных" стран на 70 млрд долларов

Одним из вариантов может стать китайский юань Фото: REUTERS

Власти России обсуждают вариант покупки валюты "дружественных" государств общей стоимостью порядка 70 млрд долларов. Как сообщает агентство Bloomberg, подобный план получил поддержку на совещании с участием председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Журналисты уточняют, что выбор может пасть на китайский юань, турецкую лиру и дирхи ОАЭ, однако в каждом из случаев есть свои риски и трудности.

Так, для покупки большого объема юаней требуется заключить соглашение с Пекином, что сделать может быть непросто "в условиях кризиса", говорится в публикации.

Покупка дирхов сопряжена с "политическими рисками", а лира подвержена девальвации, отмечают эксперты.

Как ранее писал сайт KP.RU, китайские журналисты пришли к выводам, что ультиматум российского президента Владимира Путина о расчетах за газ в рублях обрушил доллар, укрепил рубль и побудил многие страны отказаться от американской валюты.

По их оценке, блокировка золотовалютных резервов России в размере около 300 млрд долларов произвела впечатление и на другие страны. В частности, их лидеры осознали, что Вашингтон может проделать тот же трюк и с их активами.

Российский лидер введением расчетов в национальных валютах показал другим государствам путь, позволяющий уйти от этой угрозы и часть из них уже диверсифицируют свои резервы, отказываясь от доллара, заключили в КНР.