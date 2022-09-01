Череповец получит дополнительно 300 миллионов на новые трамваи

Череповец – один из 12-ти городов в России, где разработан план мероприятий по достижению квот выбросов в атмосферу промышленными предприятиями, и один из первых, где этот план актуализирован.

«И благодаря своевременной подготовке комплексного плана, согласованию квот выбросов Череповцу дополнительно выделяется 300 миллионов рублей в этом году на приобретение новых трамваев. В целом в результате плодотворной работы с Минприроды России за два года Вологодская область закупит дополнительно 16 трамвайных вагонов – восемь в этом году и восемь – в 2023 году», - сообщил губернатор Олег Кувшинников.

По данным мэрии Череповца, с учетом 12 трамваев, поступивших в 2021 году, город обновит подвижной состав трамваев на 80%. Закупить планируют хорошо показавшие себя в работе низкопольные трамваи «Львёнок» с кондиционерами и USB-зарядками для мобильных устройств вместимостью до 155 пассажиров.