Глава МАГАТЭ прошел блокпост Запорожской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прошел блокпост Запорожской области. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

«Гросси сейчас прошел наш блокпост, проходит его еще часть машин, потому что машин много. Сейчас они находятся на нашей территории, на нашем блокпосту», - заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24», уточнив, что основная часть конвоя, которая была задержана украинской стороной, на данный момент уже пропущена.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 1 сентября, генеральный директор МАГАТЭ сообщил, что миссия организации направляется на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) в Энергодаре, несмотря на усиление военной активности.

Напомним, днем ранее, 31 августа, конвой делегации агентства, который состоял из 19 машин, въехал в Запорожье. По прибытии в город Гросси заявил, что миссия организации собирается провести на Запорожской атомной электростанции несколько дней.