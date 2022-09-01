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Политика1 сентября 2022 10:37

Глава МАГАТЭ прошел блокпост Запорожской области

Запорожские власти заявили, что основная часть конвоя, задержанная украинской стороной, уже пропущена
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава МАГАТЭ прошел блокпост Запорожской области

Глава МАГАТЭ прошел блокпост Запорожской области

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прошел блокпост Запорожской области. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

«Гросси сейчас прошел наш блокпост, проходит его еще часть машин, потому что машин много. Сейчас они находятся на нашей территории, на нашем блокпосту», - заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24», уточнив, что основная часть конвоя, которая была задержана украинской стороной, на данный момент уже пропущена.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 1 сентября, генеральный директор МАГАТЭ сообщил, что миссия организации направляется на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) в Энергодаре, несмотря на усиление военной активности.

Напомним, днем ранее, 31 августа, конвой делегации агентства, который состоял из 19 машин, въехал в Запорожье. По прибытии в город Гросси заявил, что миссия организации собирается провести на Запорожской атомной электростанции несколько дней.