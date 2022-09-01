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Политика1 сентября 2022 10:51

Песков о решении Евросоюза по визовому режиму: "Это плохо для россиян"

Песков навал нелепым отказ Евросоюза упрощать визовый режим с Россией
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

Решение Евросоюза о заморозке соглашения по упрощенному визовому режиму с Россией выглядит нелепым. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 1 сентября 2022 года.

По оценке пресс-секретаря российского лидера, это окажет негативное влияние как на россиян, так и на европейцев.

"Это плохо для россиян, потому что визы будут получать дольше и сложнее, скорее всего, мы не знаем точно, как это будет, но, скорее всего, будет дольше и сложнее", - констатировал Песков.

По его оценке, заморозка соглашения – это "очередное нелепое решение из серии вот такого продолжающегося абсурда".

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что решение Евросоюза приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме будет иметь последствия, поскольку Брюссель решил в очередной раз "выстрелить себе в ногу".

Напомним, главам министерств иностранных дел стран-участниц Евросоюза не удалось добиться консенсуса в вопросе полного запрета шенгенских виз для граждан РФ. Следовательно, россияне и далее смогут обращаться в посольства и консульства ряда стран-членов ЕС за разрешением на въезд.