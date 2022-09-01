Песков назвал “продолжением абсурда” решение о ЕС о приостановке облегченного визового режима

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шаг ЕС по приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией очередным “нелепым решением", "продолжением абсурда". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шаг ЕС по приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией очередным “нелепым решением", "продолжением абсурда".

"Это плохо для россиян, потому что визу будет получать дольше и сложнее скорее всего. Мы не знаем точно, как это будет, но скорее всего будет дольше и сложнее", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

На вопрос об ответных действиях со стороны Москвы Дмитрий Песков ответил, что страна “идет уверенно по тому пути, который наилучшим образом соответствует ее интересам”, а бездействие соглашения сделает ситуацию “сложной и для европейцев”.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что ряд стран, в их числе и Чехия, выступали с инициативой отмены упрощенного визового режима для россиян. При этом глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель отговаривал европейских лидеров от таких радикальных решений.