Лукашенко презентовал школьникам первый белорусский компьютер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продемонстрировал «первый белорусский компьютер», который он показал в четверг, 1 сентября, во время открытого урока «Историческая память - дорога в будущее» для учащихся школ и студентов.

«Я специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт - первый компьютер, который мне подарили наши умные люди», - заявил белорусский лидер в ходе презентации.

Лукашенко отметил, что ноутбук разработан и произведен на белорусском заводе «Горизонт». «Им была поставлена задача «пошататься» по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать (процессоры, программное обеспечение), и создать этот компьютер», - заявил он.

Белорусский лидер уточнил, что этот ноутбук состоит примерно на 12% из белорусских деталей, пообещав. что «к концу года будет 30%». «Но важен сам факт», - отметил он, добавив, что это будет самый современный ноутбук на уровне мировых стандартов.