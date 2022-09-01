Песков заявил, что Россия опасается провокаций в ходе визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВС Украины продолжают варварские обстрелы территории Запорожской АЭС. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

“Мы, конечно, опасаемся провокаций со стороны (киевской - прим. ред.) стороны, учитывая, что не прекращаются совершенно варварские провокационные обстрелы”, - отметил Песков.

Также он добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы эта миссия прибыла на станцию.

Ранее сообщалось, что украинские войска предприняли попытку захвата Запорожской АЭС для срыва миссии МАГАТЭ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 сентября 2022 года можно прочитать здесь.