Британия обучала украинских боевиков, пытавшихся захватит Запорожскую АЭС, сообщают власти Запорожья Фото: REUTERS

Попытка захвата украинскими войсками Запорожской АЭС велась под контролем британских спецслужб, сообщают власти Запорожской области.

"Украинские десантники, пытавшиеся захватить Запорожскую АЭС, проходили подготовку за рубежом", - цитирует РИА Новости представителей временной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области.

Ранее российские власти предупредили международное сообщество об опасности циничных провокаций во время поездки на Запорожскую АЭС делегации МАГАТЭ.

В последние дни, по данным властей Запорожской области, боевики ВСУ и неонацистских нацформирований усилили обстрелы атомной станции и города Энергодар (в котором расположена ЗАЭС). В результате ударов Вооруженных сил Украины погибло несколько жителей Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

МИД РФ также попросил западных лидеров оказать давление на Владимира Зеленского и соратников украинского президента, чтобы добиться прекращения регулярных обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ.