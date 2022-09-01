Российские военные уничтожили в Херсонской области взвод американских гаубиц М777 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в четверг, 1 сентября, заявило, что за минувшие сутки российские авиация и артиллерия уничтожили шесть украинских штабов и взвод американских гаубиц М777 в районе Андреевки.

В российском военном ведомстве отметили, что сейчас продолжается нанесение ударов оперативно - тактической и армейской авиацией по военным объектам на украинской территории.

«За сутки поражены четыре пункта управления … В районе Андреевки Херсонской области уничтожен огневой взвод американских гаубиц М777», - сказано в заявлении министерства.

Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации также заявило об уничтожении двух пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами в районах Часов Яр и Артемовск Донецкой народной республики (ДНР).