ВС России завершают уничтожение диверсантов, пытавшихся захватить ЗАЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВС России завершают уничтожение украинских диверсантов возле Запорожской АЭС, которые предприняли попытку захвата станции, сообщили сегодня, 1 сентября, в Минобороны РФ.

"В настоящее время завершается уничтожение украинской диверсионной группы", - уточнили в ведомстве.

Напомним, в 06.20 на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее ЗАЭС высадились диверсионные группы украинских войск в составе до 60 человек. Они были выявлены и блокированы в районе высадки подразделениями Росгвардии.

Ранее сообщалось, что украинские войска предприняли попытку захвата Запорожской АЭС для срыва миссии МАГАТЭ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 сентября 2022 года можно прочитать здесь.