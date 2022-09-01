Власти Благовещенска, где собака покусали детей, пожаловались на отсутствие денег на отлов

В Благовещенске пожаловались на отсутствие средств на отлов бездомных собак Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В администрации Благовещенска заявили, что у города нет денег на отлов беспризорных собак.

Напомним, что бездомная собака напала на нескольких девочек из башкирского города Благовещенска в конце августа 2022 года. Животное загнало перепуганных школьниц на скамейку, а кого-то из горожан и вовсе успело покусать. Обеспокоенные жители начали жаловаться в соцстеях.

Издание «Mkset.ru» сообщает, что у администрации Благовещенска «исчерпан лимит средств на мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». Если это перевести на более простой язык – у города кончились деньги на поимку бездомных собак. Также в администрации сообщили, что сейчас «ведутся работы по выделению средств из бюджета Благовещенского района».

Примечательно, что даже после того, как деньги найдут, отлов животных начнется не сразу. Сперва муниципалитет должен будет провести торги, на которых определят поставщика услуги по отлову собак.

Чиновники отметили, что количество бездомных собак в городе не уменьшается, несмотря на принимаемые меры. По их мнению, число увеличивается из-за собак, которых отпускают на самовыгул и животных, которых попросту выбросили хозяева.