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Политика1 сентября 2022 11:39

Военные 72-й бригады ВСУ отказались выполнять приказы под Артемовском и убыли в тыл

Причиной называют большие потери и плохую оснащенность
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украинские военные бросили огневые позиции под Артемовском и ушли в тыл

Украинские военные бросили огневые позиции под Артемовском и ушли в тыл

Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались выполнять приказы командования и покинули свои позиции под Артемовском в Донецкой народной республике. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков в четверг, 1 сентября 2022 года.

По его словам, из-за плохой оснащенности вооружением, больших потерь и отсутствием огневой поддержки указанные украинские подразделения предпочли отказаться от участия в боевых действиях и убыли в тыл.

Как ранее писал сайт KP.RU, союзные силы поразили огневые точки Вооруженных сил Украины под Артемовском. Позиции противника уничтожены ударами управляемыми ракетами с БМП-3.

Напомним, южнее Артемовска на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады ВСУ, российскими военнослужащими обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2. Данные взрывные устройства, после установки в боевое положение, невозможно извлечь или обезвредить.