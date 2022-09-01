В Удмуртии по нацпроекту отремонтировали детскую школу искусств

В Удмуртии после реставрации открыли школу искусств Фото: pixabay.com

В поселке Новый в Воткинском районе Удмуртии открылась детская школа искусств, которую отремонтировали в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщает Udm-info со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Здание учреждения было построено в 2005 году и с тех пор ремонт там не проводили», - пишет новостной портал.

На объекте была произведена замена всех оконных блоков, оборудован пандус, по периметру установлено ограждение, отремонтированы фасад и помещения класса художественного отделения, благоустроена территория школы.

В настоящее время здесь на восьми отделениях занимаются 240 детей от 7 до 16 лет. Ежегодно ученики и преподаватели школы получают не менее 100 дипломов различных конкурсов и фестивалей; каждый второй воспитанник ДШИ – победитель.

В 2021 году школа организовала проект «Межрегиональный конкурс фольклорных коллективов «Связывая поколения», который победил в Конкурсе президентских грантов, партнером которого выступила Санкт-Петербургская консерватория им. Римского-Корсакова. На базе учреждения работают два творческих коллектива, которым присвоено звание «Образцовый».

Напомним, за период реализации национального проекта «Культура» Удмуртия получила более 2 млрд рублей. В 2021 году по нацпроекту была отрмеонтирована Детская школа искусств №2 в Воткинске. В текущем году завершается реконструкция ДШИ в поселке Кез - обновленная школа откроет свои двери уже 5 сентября.