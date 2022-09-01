Власти Эстонии будут добиваться полного запрета на въезд россиян в ЕС

Руководство Эстонии выступило с очередным жестким русофобским заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстония недовольна политическим решением глав МИД стран ЕС о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с РФ и будет добиваться введения общеевропейского запрета на въезд российских граждан в страны Евросоюза в рамках восьмого пакета санкций.

С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции правительства страны.

"Мы не собираемся забывать про эту тему и говорить, что нас устраивает принятое решение. Будем призывать в рамках восьмого пакета санкций ввести общеевропейский запрет", - отметил высокопоставленный эстонский дипломат в ходе мероприятия кабмина страны.

Ранее на уровне Евросоюза не удалось согласовать принятие полного запрета на выдачу россиянам шенгенских виз - против подобного жесткого шага выступили представители сразу нескольких европейских государств.

Руководство Эстонии - в лице премьер-министра страны Каи Каллас - при этом активно настаивает на том, чтобы подобный запрет в итоге был введен. По словам Каллас, необходимость столь строгих мер обусловлена проведением Россией специальной военной операции на территории Украины. По ее словам, как минимум до завершения спецоперации необходимо ввести "тотальную изоляцию" всех россиян от западного мира. Подобного же мнения придерживаются и руководители других прибалтийских государств.