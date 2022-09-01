Песков назвал кризисной ситуацию вокруг газопровода «Северный поток» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сложности с обслуживанием оборудования для газопровода «Северный поток» и юридические проблемы, который возникли в результате введения санкционных ограничений, «создают клубок проблем» для поставок российского газа в Европу. Такое заявление в четверг, 1 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как заявил официальный представитель Кремля, агрегаты для газопровода являются очень высокотехнологическим оборудованием, и вряд ли в мире возможно найти много фирм, способных их обслуживать.

«Есть целый пакет санкций, который британские власти ввели. И это создает клубок проблем, который создает проблемы для «Газпрома». Он не сам создал этот клубок проблем … Но с европейской стороны есть препятствия, юридические и технологические, которые не дают «Газпрому» работать», - заявил пресс-секретарь российского лидера, назвав происходящие «кризисной ситуацией».

Напомним, сегодня, 1 сентября, профильный комитет по энергетике Еврокомиссии заявил, что полностью или частично от поставок российского газа на данный момент отрезаны 12 стран - членов Европейского союза.