Лукашенко назвал условия появления в Белоруссии ядерного оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минск поставит перед Москвой вопрос об обладании ядерным оружием при агрессии и при намерениях Вашингтона поставить подобное оружие Варшаве. Такое заявление президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал в четверг, 1 сентября, в ходе открытого урока истории во всех школах и вузах страны в прямом эфире.

«Тактическое ядерное оружие. Не сейчас, не завтра, не послезавтра. Но если вдруг будет нападение на Беларусь, если будут дальше американцы продвигать в Польшу это оружие, то оно должно быть у нас», - заявил белорусский лидер.

Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия договорились о модернизации нескольких самолетов, которые будут готовы нести такое тактическое ядерное оружие.

Напомним, еще в апреле этого года польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил, что Варшава открыта для размещения на своей территории американского ядерного оружия.