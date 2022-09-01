Лидер ЛДПР Слуцкий выступил против запрета использовать смартфоны на уроках

Леонид Слуцкий. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подверг критике решение Минпросвещения РФ о запрете использования смартфонов во время уроков. Соответствующее мнение политик выразил в ходе лекции в Кубанском госуниверситете в четверг, 1 сентября 2022 года.

"Бездельник и без смартфона найдет, чем заняться на уроке или лекции, а умному молодому человеку или девушке смартфон только в помощь, это ведь не просто игрушка, а современное устройство с доступом к огромному архиву знаний и данных", - аргументировал Слуцкий.

По оценке народного избранника, полноценное обучение в современных реалиях невозможно без интерактивной составляющей.

Как ранее писал сайт KP.RU, о введении запрета на использование мобильных средств связи на занятиях в российских школах сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании в среду, 31 августа 2022 года. По его словам, ограничение объясняется новыми санитарными правилами.

Напомним, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что запрет на использование смартфонов на уроках в школах не связан с нарушением прав человека, а направлен на систематизацию учебного процесса. При этом она пообещала взять данный вопрос на особый контроль, если поступят какие-либо обращения.