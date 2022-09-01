Татьяну Рудину и Кристину Асмус будут судить в один день по статье о дискредитации ВС РФ

Кристина Асмус Фото: Борис КУДРЯВОВ

Тверской суд Москвы назначил слушание дела актрисы Татьяны Рудиной о дискредитации российской армии на 6 сентября 12:00 по Москве. Часом ранее произойдет рассмотрение аналогичного протокола Кристины Асмус, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда.

"В Тверской районный суд Москвы поступило административное дело в отношении Татьяны Рудиной. Судебное заседание назначено на 6 сентября 12:00 мск", - уточняет агентство со слов пресс-секретаря суда Ксения Розина.

Коллеги по цеху опубликовали посты в запрещенной в РФ сети Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией). Актрисы Асмус и Рудина выражали свое негативное отношение к специальной военной операции на Украине. Им грозит административный штраф до 50 тыс. рублей (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Как уже сообщалось ранее на сайте KP.RU, актрису Асмус обвиняют в дискредитации ВС РФ из-за поста, выложенного 24 февраля 2022 года.