В США рассказали о “несущем угрозу оружии Путина” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское подводное оружие представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов, считает бывший офицер армии США Брент Иствуд, его цитирует издание 19fortyfive.

Иствуд полагает, что ВМФ России и так может похвастаться разнообразием и мощностью своих сил, но недавно в его распоряжение была передана еще одна атомная подлодка БС-329 "Белгород", оснащенная самым продвинутым на сегодняшний день оборудованием. По мнению офицера, на ее борту будет размещено оружие, которого больше всего опасаются военно-морские стратеги США - беспилотные подводные аппараты "Посейдон".

"Теперь у России есть подводная лодка, которая вскоре может запускать торпеды с ядерными боеголовками, и которая оснащена самыми современными ракетами, доступными для подводных лодок", - подчеркнул Иствуд.

Ранее генконтролер США заявил о нарастающей “угрозе национальной безопасности” со стороны России и Китая.