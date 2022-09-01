МИД КНР обвинил США в намерении ввести технологическую блокаду Китая и России Фото: REUTERS

Меры по введению ограничительных мер на продажу американских чипов в Китай и Россию необходимо рассматривать в качестве попытки Вашингтона установить технологическую блокаду в отношении данных стран. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

«Соединенные Штаты политизируют вопросы, связанные с технологиями и экономикой, <...> вводя технологическую блокаду», - заявил дипломат, отметив, что вводя ограничений «Вашингтон рассчитывает обеспечить себе монополию на передовые технологии в мире, чтобы сохранить собственную гегемонию».

Ван Вэньбинь заявил, что Пекин считает бесполезными такие действия Вашингтона, которые фактически «наносят удар по международному торгово-экономическому порядку». По его словам, такие попытки США «в итоге обречены на провал».

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что администрация президента США ввела ограничения на экспорт некоторых высокотехнологичных компьютерных чипов в Россию и Китай.