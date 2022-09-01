В США рассказали, что станет с территорией Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украине уже не удастся вернуться в прежние границы, и Белый дом такая ситуация устраивает, заявил экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom.

"Никто и не говорил о возвращении каких-либо территорий. Киеву не удастся этого сделать, это невозможно… Я убежден, что Байден также осведомлен об этом", - сказал он.

Также Макгрегор заявил, что изначальной целью США было "навредить России". Вашингтон преследовал свои интересы, поэтому Киев оказался в такой трудной ситуации.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 сентября 2022 года можно прочитать здесь.