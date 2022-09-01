Путин прибыл в Калининградскую область на открытый урок для школьников Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 1 сентября, прибыл в Калининград, где пройдет открытый урок «Разговор о важном». Российский лидер пообщается со школьниками и участниками нового молодежного движения.

Из Калининграда российский президент выйдет на связь с Таджикистаном, где в четверг, 1 сентября, откроется пять школ с обучением на русском языке. Путин пообщается по телефону с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Кроме того, сегодня глава государства проведет первое очное заседание членов Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, после чего политик отправится на рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, а также посетит филиал Нахимовского военно-морского училища.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили о том, что Путин проведет победителям олимпиад и конкурсов в области искусства, культуры, а также науки и спорта открытый урок «Разговор о важном».