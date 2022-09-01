Представитель «Росатома» показал миссии МАГАТЭ последствия обстрела Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Представитель российской корпорации «Росатом» показал прибывшей в Энергодар миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Среди прочего миссии МАГАТЭ, в том числе его генеральному директору Рафаэлю Гросси были продемонстрированы последствия обстрела станции Вооруженными силами Украины.

Напомним, в среду, 31 августа, конвой миссии агентства, состоявший из 19 машин, по меньшей мере десять из которых со знаком «ООН», въехал в Запорожье. По прибытии в город, глава МАГАТЭ заявил, что миссия организации собирается провести на Запорожской АЭС несколько дней.

Как писал сайт KP.RU, миссия МАГАТЭ 1 сентября прибыла на ЗАЭС. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что в районе Энергодара, где расположена электростанция, усилилась военная активность, однако, по его словам, миссия не остановится.