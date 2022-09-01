Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика1 сентября 2022 12:46

Представитель «Росатома» показал миссии МАГАТЭ последствия обстрела Запорожской АЭС

Представители агентства пробудут на станции несколько дней
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Представитель «Росатома» показал миссии МАГАТЭ последствия обстрела Запорожской АЭС

Представитель «Росатома» показал миссии МАГАТЭ последствия обстрела Запорожской АЭС

Фото: REUTERS

Представитель российской корпорации «Росатом» показал прибывшей в Энергодар миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Среди прочего миссии МАГАТЭ, в том числе его генеральному директору Рафаэлю Гросси были продемонстрированы последствия обстрела станции Вооруженными силами Украины.

Напомним, в среду, 31 августа, конвой миссии агентства, состоявший из 19 машин, по меньшей мере десять из которых со знаком «ООН», въехал в Запорожье. По прибытии в город, глава МАГАТЭ заявил, что миссия организации собирается провести на Запорожской АЭС несколько дней.

Как писал сайт KP.RU, миссия МАГАТЭ 1 сентября прибыла на ЗАЭС. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что в районе Энергодара, где расположена электростанция, усилилась военная активность, однако, по его словам, миссия не остановится.