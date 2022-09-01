Лидер рок-группы Scorpions назвал Горбачева "лучом света" среди советских лидеров Фото: REUTERS

Лидер всемирно известной немецкой рок-группы Scorpions Клаус Майне выразил соболезнования по поводу смерти первого и единственного президента Советского Союза Михаила Горбачева, назвав политика «лучом света» среди советских лидеров. Об этом передает портал Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Напомним, Михаил Горбачев ушел из жизни вечером в минувший вторник, 30 августа, в возрасте 91 год. Первый и единственный президент СССР умер в Центральной клинической больнице. Как сообщали друзья, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении неподалеку с супругой. Ранее глубокие соболезнования в связи со смертью политика выразил президент России Владимир Путин, отметив огромное влияние политика на ход мировой истории.