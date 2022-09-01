Путин заявил о росте интереса к получению образования на русском языке в Таджикистане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Таджикистане растет интерес к обучению на русском языке, власти России с удовлетворением отмечают это, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия школ с обучением на русском языке в среднеазиатской республике.

«Мы с удовлетворением отмечаем рост интереса к получению образования на русском языке среди таджикистанских граждан. Данная тенденция во многом является результатом того, что в конституции Таджикистана за русским языком закреплен особый статус языка межнационального общения», – сказал глава государства.

В свою очередь президент Таджикистана Эмомали Рахмон поблагодарил Путина за поддержку строительства русскоязычных школ в стране. В настоящее время в республике 39 школ с преподаванием на русском языке, в них учатся 27 тысяч человек.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 1 сентября, президент России принял участие в открытии пяти русскоязычных общеобразовательных школ. Они открылись в Бохтаре, Душанбе, Кулябе, Турсунзаде и Худжанде.