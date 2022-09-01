В 10 раз меньше россиян получит визу в Финляндию

Санкт-Петербург. Здание генерального консульства Финляндии. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

С 1 сентября 2022 года вступает в силу инициатива властей Финляндии по сокращению число выдаваемых россиянам шенгенских виз в 10 раз. Об этом напоминает Associated Press.

Новые правила предполагают, что подавать документы и заявление на визу россияне могут теперь только в понедельник и только в четырех городах России: Санкт-Петербурге, Москве, Мурманске и Петрозаводске.

По мнению главы МИД Финляндии, таким образом сократится в первую очередь выдача туристических виз. При этом в приоритете будут рассматриваться учебные, деловые визы и визиты по семейным обстоятельствам.

Ранее на сайте KP.RU уже сообщали, что ввиду новых ограничений, оформление шенгенской визы россиянами может растянуться на 4-5 месяцев. Летом в финских визовых центрах в Петербурге из-за наплыва желающих выстраивались огромные очереди, некоторые граждане даже ночевали в них, в надежде подать документы первыми.