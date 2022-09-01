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Политика1 сентября 2022 13:18

МИД Молдавии попросил у посольства России разъяснений после слов Лаврова о Приднестровье

Диплома ранее заявил, что угрозы безопасности российских миротворцев в регионе приравниваются к нападению на РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД Молдавии попросил у посольства России разъяснений после слов Лаврова о Приднестровье

МИД Молдавии попросил у посольства России разъяснений после слов Лаврова о Приднестровье

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии просит от посольства России разъяснений после в связи с заявлениями главы МИД РФ Сергея Лаврова о ситуации в Приднестровской Молдавской республике.

«Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску распорядился о вызове сегодня временного поверенного в делах Российской Федерации в Молдавии для получения разъяснений относительно заявлений главы российской дипломатии, а также для выражения позиции наших властей», – сообщается в Telegram-канале молдавского МИД.

Как писал сайт KP.RU, ранее Лавров заявил, что любые действия, угрожающие безопасности российских миротворцев в Приднестровье, будут рассматриваться как нападение на Россию.

Напомним, что оперативная группа войск прибыла в Приднестровье еще в 1992 году по соглашению о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Молдавии. В настоящее время они совместно с миротворцами Молдавии и Приднестровья поддерживают мир в зоне безопасности по Днестру.