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Политика1 сентября 2022 13:29

Лукашенко призвал Европу объединиться с Россией вопреки желанию США

В случае объединения появится самый мощный и влиятельный центр на всей планете, заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лукашенко призвал Европу объединиться с Россией

Лукашенко призвал Европу объединиться с Россией

Фото: REUTERS

Европа должна уйти от зависимости от Соединенных Штатов и объединиться с Россией, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Не все там идиоты. Все прекрасно понимают, где счастье Европейского союза и всей Европы –здесь, в Евразии. Надо договориться с нами, с Российской Федерацией и объединиться: технологичный Запад и ресурсная база в Российской Федерации. Все есть для того, чтобы объединиться и стать самым мощным и влиятельным центром на всей планете», – заявил политик во время открытого онлайн-урока истории во школах и вузах Белоруссии.

По мнению Лукашенко, европейские страны не идут на объединение с Россией, поскольку это противоречит интересами Вашингтона. Как заявил президент Белоруссии, «американцы повязали Европу по рукам и ногам еще со времен Второй мировой войны планом Маршалла» и не позволяют договариваться с Москвой. Политик считает, что у европейских нет «соответствующего мужского органа», чтобы начать движение на сближение с Россией.