Лукашенко призвал Европу объединиться с Россией вопреки желанию США

Лукашенко призвал Европу объединиться с Россией Фото: REUTERS

Европа должна уйти от зависимости от Соединенных Штатов и объединиться с Россией, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Не все там идиоты. Все прекрасно понимают, где счастье Европейского союза и всей Европы –здесь, в Евразии. Надо договориться с нами, с Российской Федерацией и объединиться: технологичный Запад и ресурсная база в Российской Федерации. Все есть для того, чтобы объединиться и стать самым мощным и влиятельным центром на всей планете», – заявил политик во время открытого онлайн-урока истории во школах и вузах Белоруссии.

По мнению Лукашенко, европейские страны не идут на объединение с Россией, поскольку это противоречит интересами Вашингтона. Как заявил президент Белоруссии, «американцы повязали Европу по рукам и ногам еще со времен Второй мировой войны планом Маршалла» и не позволяют договариваться с Москвой. Политик считает, что у европейских нет «соответствующего мужского органа», чтобы начать движение на сближение с Россией.