Оставшийся шестой блок Запорожской АЭС работает на 60%

Оставшийся в рабочем состоянии шестой блок на Запорожской АЭС работает на 60%, этого хватает для энергоснабжения как освобожденной территории региона, так и подконтрольной Украине, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

“В настоящее время работает один блок на 60%, этого достаточно для обеспечения безопасности работы станции, и, соответственно, обеспечения электричеством как территории, неподконтрольной Киеву, так и территории, которая на стороне Украины - мы сегодня пока что поставляем электроэнергию им", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что украинские войска предприняли попытку захвата Запорожской АЭС для срыва миссии МАГАТЭ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 сентября 2022 года можно прочитать здесь.