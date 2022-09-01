Глава МАГАТЭ рассмотрит вопрос о постоянном присутствии инспекторов агентства на ЗАЭС

МАГАТЭ готов сделать все, чтобы обеспечить полную безопасность Запорожской атомной электростанции Фото: REUTERS

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что рассмотрит вопрос постоянного присутствия инспекторов агентства на Запорожской АЭС.

Соответствующее заявление Гросси сделал в ходе визита миссии МАГАТЭ на атомную станцию.

"Да, рассмотрим возможность постоянного присутствия инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС", - цитирует Гросси RT.

Ранее российские власти публично заявляли о том, что действия Киева угрожают безопасности Запорожской АЭС.

Речь идет о непрекращающихся обстрелах атомной электростанции и регулярных попытках осуществить различные циничные провокации (в частности, 1 сентября 2022 года ВСУ забросило в Энергодар диверсантов для попытки захвата ЗАЭС, однако в итоге все боевики были оперативно уничтожены российскими войсками).

В российском МИДе заявляют, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут привести к масштабной катастрофе, которая может произойти уже в самое ближайшее время (если международное сообщество не примет необходимые меры).