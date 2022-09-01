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Политика1 сентября 2022 13:39

Глава МАГАТЭ рассмотрит вопрос о постоянном присутствии инспекторов агентства на ЗАЭС

Соответствующее заявление было сделано в ходе визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Александр КИСЛОВ
МАГАТЭ готов сделать все, чтобы обеспечить полную безопасность Запорожской атомной электростанции

МАГАТЭ готов сделать все, чтобы обеспечить полную безопасность Запорожской атомной электростанции

Фото: REUTERS

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что рассмотрит вопрос постоянного присутствия инспекторов агентства на Запорожской АЭС.

Соответствующее заявление Гросси сделал в ходе визита миссии МАГАТЭ на атомную станцию.

"Да, рассмотрим возможность постоянного присутствия инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС", - цитирует Гросси RT.

Ранее российские власти публично заявляли о том, что действия Киева угрожают безопасности Запорожской АЭС.

Речь идет о непрекращающихся обстрелах атомной электростанции и регулярных попытках осуществить различные циничные провокации (в частности, 1 сентября 2022 года ВСУ забросило в Энергодар диверсантов для попытки захвата ЗАЭС, однако в итоге все боевики были оперативно уничтожены российскими войсками).

В российском МИДе заявляют, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут привести к масштабной катастрофе, которая может произойти уже в самое ближайшее время (если международное сообщество не примет необходимые меры).