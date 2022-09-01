Обучение в творческих вузах и училищах России начали более 6,5 тысяч первокурсников

Студенты Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева 1 сентября организовали представление. Фото: Минкультуры РФ.

В российские творческие вузы в 2022 году поступили более 6 тысяч студентов. Еще около 600 первокурсников пришли на занятия в творческие училища. Всего в образовательных организациях Минкультуры России в новом учебном году начинают или продолжают обучение более 62 тысяч студентов, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Первого сентября она поздравила с началом учебного года студентов и преподавателей Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева (Карандаша).

В этом году училищу, из стен которого вышло немало звезд отечественного цирка, исполняется 95 лет.

«Цирковому искусству мы сегодня уделяем особое внимание, - подчеркнула глава Минкультуры РФ. - В этом году у нас пройдет первый Международный цирковой фестиваль «Без границ». Надеюсь, что в дальнейшем вы обязательно будете там состязаться. А уже совсем скоро, в октябре, в этих стенах пройдёт первый Детский фестиваль-конкурс циркового искусства «Молодость манежа». На него подано более 300 заявок со всей страны. Уверена, это будет грандиозный турнир, и я желаю всем участникам успехов!».

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила студентов и преподавателей училища. Фото: Минкультуры РФ.

В юбилейный год главное цирковое училище страны ждет еще одно важное событие. Совместно с благотворительным фондом «Цирк и милосердие Ю.В. Никулина» его преподаватели и студенты запускают новый образовательный проект. Во всероссийских детских центрах «Орленок», «Артек», «Океан» и «Смена» проведут цирковые тематические смены.

«В этом году, надеюсь, наша с вами жизнь будет необыкновенно замечательной, запоминающейся, творческой. Ведь у нас с вами юбилейный год», − отметила и.о. директора учреждения Елена Шевченко.

В первый учебный день студенты разных курсов отделений циркового искусства и эстрады организовали представление. Его предварила церемония поднятия флага и исполнения гимна России.

В этом году училищу, из стен которого вышло немало звезд отечественного цирка, исполняется 95 лет. Фото: Минкультуры РФ.

В ходе визита Ольга Любимова проверила, как проходит подготовка к капитальному ремонту кровли и фасада здания. Реконструкция здесь начнется до конца этого года. Кроме того, в 2023 году в училище собираются модернизировать манежи.