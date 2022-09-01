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Политика1 сентября 2022 13:46

Макрон призвал продолжать диалог с Россией

Париж не заинтересован в том, чтобы Турция была единственной страной, которая продолжает контакты с РФ, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Макрон призвал продолжать диалог с Россией

Макрон призвал продолжать диалог с Россией

Фото: REUTERS

Франция должна продолжать диалог с Россией, одновременно участвуя в западных союзах, считает президент республики Эммануэль Макрон.

«Необходимо, чтобы мы по-прежнему могли говорить со всеми. Особенно с тем, с кем мы не согласны. Никто не заинтересован в том, чтобы Турция была единственной страной, которая продолжает диалог с Россией», – заявил политик на встрече с французскими послами.

Французский лидер призвал «не поддаваться лживой морализации», которая может сделать Париж «недееспособным». Как отметил Макрон, дипломаты должны говорить со всеми.

Напомним, президент Франции рассказал, что провел 100 часов за телефонными переговорами с российским лидером Владимром Путиным по просьбе главы Украины Владимира Зеленского.

Как писал сайт KP.RU, ранее было раскрыто содержание тайных переговоров Путина и Макрона.