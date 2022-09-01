Путин заявил, что школьники на освобожденных территориях Украины считали Крымский мост фейком

Владимир Путин рассказал об антироссийской и русофобской сущности школьного образования на Украине Фото: REUTERS

Украинские школьники из регионов, которые были освобождены Вооруженными силами РФ в ходе военной спецоперации, не знали о существовании Крымского моста. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, общаясь со школьниками в Калининграде.

По словам российского лидера, об этом ему рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который побывал на освобожденных территориях.

"Я рот открыл: школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк. Не знали, что Украина и Россия входили в состав одного государства – Советского Союза", - подчеркнул Путин.

Также президент России сообщил школьникам о том, что на территории Украины годами целенаправленно создавался настоящий масштабный "антироссийский анклав". Путин подчеркнул, что он напрямую угрожал безопасности и суверенитету нашей страны.

В итоге именно предотвращение подобных угроз и стало главной причиной для начала специальной военной операции РФ на Украине. Уничтожение "антироссийского анклава" в настоящее время является основной целью СВО, уточнил Путин.