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Политика1 сентября 2022 13:55

Путин заявил, что школьники на освобожденных территориях Украины считали Крымский мост фейком

По словам президента РФ, школьное образование на Украине носит открыто антироссийский характер
Александр КИСЛОВ
Владимир Путин рассказал об антироссийской и русофобской сущности школьного образования на Украине

Владимир Путин рассказал об антироссийской и русофобской сущности школьного образования на Украине

Фото: REUTERS

Украинские школьники из регионов, которые были освобождены Вооруженными силами РФ в ходе военной спецоперации, не знали о существовании Крымского моста. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, общаясь со школьниками в Калининграде.

По словам российского лидера, об этом ему рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который побывал на освобожденных территориях.

"Я рот открыл: школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк. Не знали, что Украина и Россия входили в состав одного государства – Советского Союза", - подчеркнул Путин.

Также президент России сообщил школьникам о том, что на территории Украины годами целенаправленно создавался настоящий масштабный "антироссийский анклав". Путин подчеркнул, что он напрямую угрожал безопасности и суверенитету нашей страны.

В итоге именно предотвращение подобных угроз и стало главной причиной для начала специальной военной операции РФ на Украине. Уничтожение "антироссийского анклава" в настоящее время является основной целью СВО, уточнил Путин.