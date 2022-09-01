Чернышенко сообщил, что 1 сентября 2022 года обучение в вузах России начали более 1,1 млн первокурсников

Дмитрий Чернышенко

В вузах России 1 сентября этого года начали обучение более 1,1 млн первокурсников, об этом рассказал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко - в День знаний он посетил МГТУ им. Баумана. Чернышенко оценил ход строительства кампуса мирового уровня и встретился со студентами.

“В этом году 1 сентября обучение в вузах начинают свыше 1,1 млн. первокурсников. А всего в высших учебных заведениях обучается более 4,1 млн. студентов. Особой популярностью при поступлении пользовались IT-специальности. Абитуриенты со всей страны подали на них более 1,5 миллионов заявлений. В рамках основного этапа приемной кампании по ним закрыты 100% бюджетных мест – это больше 24,5 тысяч”, - уточнил он.

Кроме этого, вице-премьер также ответил на вопросы студентов.Также он поделился с молодыми людьми воспоминаниями о своих студенческих годах.

Ранее Дмитрий Чернышенко провел заседание организационного форума “Технопром-2022”.