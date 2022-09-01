В России более тысячи школ отремонтировали к новому учебному году Фото: Иван МАКЕЕВ

В Росси к началу нового учебного года отремонтировали более одной тысячи школ. Теперь дети учиться в современных и функциональных классах. Об этом заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он также рассказал, что в стране открыли 155 новых учебных заведений, которые смогут принять более 100 тысяч школьников. Об этом сообщает РИАМО.

- Это современные здания, с доступной средой, с красивыми и функциональными классами, спортивными и актовыми залами. А по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в этом году запланировано отремонтировать 976 школьных маршрутов, - сообщил Хуснуллин

Ранее сообщалось, что в российских школах наплыв учащихся. Сейчас школьников 17 миллионов, к 2024 году будет уже 18-19,5 миллионов. Учиться в первую смену – комфортней для ребят и девчат, удобней для родителей. Но чтобы учебных мест в первую смену хватало всем, в стране нужно строить новые школы.