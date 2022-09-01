Путин заявил, что Россия должна быть лидером в ключевых сферах

Владимир Путин Фото: REUTERS

России следует развивать проекты по всем направлениям и быть не догоняющей, а лидером в ключевых сферах, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы сами должны развивать внутри страны ключевые направления развития и быть не догоняющими, не ориентироваться исключительно на то, что можем сделать не хуже. Мы должны быть лидерами по ключевым направлениям. Мы должны иметь на руках ключи к определенным направлениям научной деятельности", - заявил российский лидер на открытом уроке "Разговоры о важном".

Также глава государства отметил, что сейчас трудно "отрезать" Россию от каких-то сфер, а также есть ряд направлений деятельности в сфере науки и техники, которые "без России очень сложно развивать".

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства поручил найти виновных в срыве сроков капремонта школ в регионах, в том числе и Алтайском крае. В 15 школах ремонт продолжается, но к занятиям все же смогли приступить. Еще 55 школ откроются до конца сентября, 14 – в конце октября. По словам министра просвещения Сергея Кравцова,это связано с обнаружением дефектов в ходе ремонтных работ.