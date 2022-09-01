Постпред Франции при ООН сомневается, что у Украины получится вернуть Донбасс

В ДНР и ЛНР активно готовятся к референдуму о вхождении в состав РФ, возвращаться в Украину республики не намерены Фото: REUTERS

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что он крайне скептически относится к возможности Украины вернуть под свой контроль территории Донбасса.

"Я немного скептически отношусь к тому, что Украина сможет вернуть утраченные территории. Я был бы удивлен, если бы Украина смогла выгнать русских из Донбасса или выгнать их из Крыма", - сообщил высокопоставленный французский дипломат в интервью турецкому информагентству Anadolu.

По мнению де Ривьера, прекращения огня на Украине в ближайшее время не будет, однако он надеется на то, что мирный процесс между Москвой и Киевом вскоре все же начнется.

Ранее стало известно о том, что Донецкая и Луганская народные республики собираются провести референдум об их присоединении к России. По предварительной информации, голосование в ДНР и ЛНР состоится осенью 2022 года.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, сейчас главной целью является полное освобождение всей территории республики от украинских неонацистов, после чего процесс подготовки к проведению референдума будет активизирован. Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник публично заявляют, что будущее Луганска и Донецка - "вместе с Россией", вопрос о возвращении республик в состав Украину всерьез даже не рассматривается и обсуждаться не будет.