Захарова назвала заявление Госдепа по биологической безопасности частью пропаганды США Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заявление Госдепартамента Соединенных Штатов о биологической безопасности является частью пропагандистской кампании Вашингтона с целью продолжения военно-биологических исследований Минобороны США под прикрытием мирной деятельности, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Рассматриваем данный информационный вброс как часть пропагандистской кампании США, нацеленной на обеспечение дальнейшей беспрепятственной реализации Пентагоном военно-биологических исследований за пределами национальной территории под прикрытием якобы сугубо мирной и не имеющей ничего общего с биооружием деятельности», – говорится в комментарии дипломата на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, заявление Госдепа выглядит как очередная попытка исказить ситуацию для отвлечения внимания мирового сообщества от реальных угроз, возникающих из-за деятельности Пентагона. Как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон до сих пор воздерживаются от предоставления конкретной информации о военно-биологической активности за пределами своей территории, ограничиваясь только общими сведениями о выделяемой финансовой и материальной помощи.

Напомним, в понедельник, 29 августа, Госдеп США распространил совместное заявление Грузии, США, Украины и еще нескольких стран, где утверждается, что их сотрудничество в рамках программы снижения биологической угрозы носит мирный характер.