Церемонию прощания с Горбачевым перенесли на два часа позже

Михаил Горбачев Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым перенесли с 10.00 на 12.00 в субботу, 3 сентября 2022 года, об этом сообщается на интернет-портале Международного фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд).

"Изменение времени церемонии прощания с М.С. Горбачевым 3 сентября 2022 года с 10.00 до 12.00", - говорится в сообщении на сайте фонда.

Церемония состоится в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным. Похороны пройдут в тот же день на Новодевичьем кладбище.

Ранее KP.RU сообщал, что умер Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР. Он ушел из жизни во вторник, 30 августа, около 22 часов по московскому времени. Последние примерно два с половиной года он постоянно находился в ЦКБ, в отдельном блоке.

Также KP.RU писал о причине смерти Михаила Горбачева.