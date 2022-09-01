Появилось видео, как Надежда Бабкина проводила внучку в первый класс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская эстрадная певица Надежда Бабкина 1 сентября проводила своих внуков в школу. В этом году, одна из ее внучек, Марфа, пошла в первый класс. Теперь девочка будет учиться в модной гимназии имени Примакова, где уже получают знания ее старшие сестра и брат.

Исполнительница дала ряд важных наставлений юной родственнице и от всей души поздравила ее с Днем знаний. "Пятый канал" опубликовал видео, как Надежда Бабкина проводила внучку в первый класс.

- Присутствую на открытом уроке у своей первоклашки и потрясающие ощущения, как будто ты села за парту и получаешь первый урок знаний, - поделилась артистка.

Также она добавила, что кроме Марфы она проводила в школу среднюю внучку Веру, которая в этом году перешла в третий класс, и старшего внука Георгий, который будет учиться в шестом классе.

Надежда Бабкина обратила внимание на то, что все мы "живем в очень непростое время" поэтому знания крайне важны, ведь "если ты знаешь, значит вооружен".