Путин заявил, что не может назвать себя очень дисциплинированным человеком

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин, говоря о самодисциплине, отметил, что он не может назвать себя очень дисциплинированным человеком и считает нужным еще работать над собой.

"Знаете, не могу сказать, что я самый дисциплинированный. Мне еще надо над собой работать. Это абсолютно очевидная вещь", - отметил глава государства сегодня, 1 сентября, в ходе открытого урока "Разговор о важном".

Кроме этого, Путин добавил, что дисциплина важна для того, чтобы добиться успеха, но одной ее недостаточно, требуется также внутренняя мотивация для достижения цели, широкий взгляд на проблемы и задачи, а также внутренний эмоциональный настрой и ответственность.

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства поручил найти виновных в срыве сроков капремонта школ в регионах, в том числе и Алтайском крае. В 15 школах ремонт продолжается, но к занятиям все же смогли приступить. Еще 55 школ откроются до конца сентября, 14 – в конце октября. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, это связано с обнаружением дефектов в ходе ремонтных работ.