Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика1 сентября 2022 15:03

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что была сделана первоначальная оценка состояния Запорожской АЭС

Анализ ситуации будет продолжен, уточнил он
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что была сделана первоначальная оценка состояния Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что была сделана первоначальная оценка состояния Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил ситуацию на Запорожской АЭС в ходе пребывания на станции сегодня, 1 сентября.

"Мы видим самоотверженную работу сотрудников и руководства. Несмотря на очень трудные обстоятельства, они профессионально выполняют свою работу. Мы продолжим наш анализ", - сказал он.

“Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел", - добавил Гросси.

Он также уточнил, что участники инспекции останутся в городе и встретятся с жителями Энергодара.

Ранее сообщалось, что украинские войска предприняли попытку захвата Запорожской АЭС для срыва миссии МАГАТЭ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 сентября 2022 года можно прочитать здесь.