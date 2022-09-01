Глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что была сделана первоначальная оценка состояния Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил ситуацию на Запорожской АЭС в ходе пребывания на станции сегодня, 1 сентября.

"Мы видим самоотверженную работу сотрудников и руководства. Несмотря на очень трудные обстоятельства, они профессионально выполняют свою работу. Мы продолжим наш анализ", - сказал он.

“Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел", - добавил Гросси.

Он также уточнил, что участники инспекции останутся в городе и встретятся с жителями Энергодара.

Ранее сообщалось, что украинские войска предприняли попытку захвата Запорожской АЭС для срыва миссии МАГАТЭ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 сентября 2022 года можно прочитать здесь.