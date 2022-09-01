Архангельская область стала участницей онлайн-марафона «Открытие новых школ в Российской Федерации»

Губернатор Александр Цыбульский вручил символический ключ директору новой школы №28 Анне Бубякиной. Фото: Кирилл Иодас/Пресс-служба правительства Архангельской области.

Архангельская область присоединилась к федеральному онлайн-марафону «Открытие новых школ в Российской Федерации». Первого сентября в Архангельске свои двери распахнула школа №28, построенная в рамках нацпроекта «Образование». В ходе онлайн-марафона ее педагогов и учеников поздравили министр просвещения России Сергей Кравцов.

- Создаются просторные классы, удобные спортзалы, школьные театры – делается все, чтобы ребята могли по-настоящему в радость учиться и добиваться успеха, - рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. - Одна из таких школ сегодня открывается в Архангельске – она рассчитана на 860 ребят и станет одной из самых больших во всем Поморье. Самое главное, открытие этой школы позволит разгрузить соседнее здание, в котором дети учились в две смены.

В новом здании будут учиться не только ребята из 28-й школы, но и ученики, переведенные в нее из переполненных школ № 26 и 30. Строительство дополнительного корпуса решило проблему второй смены во всем муниципальном округе. Губернатор Александр Цыбульский вручил символический ключ от школы ее директору Анне Бубякиной. Глава региона отметил, что новое здание оснащено по самым современным стандартам. Здесь созданы все условия для дополнительного образования и занятий спортом.

- Особо значимо, что вместе с опытными учителями в школу пришли и сразу четыре молодых педагога. Современная инфраструктура делает еще более привлекательной работу в школе, – подчеркнул Александр Цыбульский. – Школа построена по нацпроекту «Образование», в непосредственной близости в рамках нацпроекта «Демография» в прошлом году возведены детский сад на 280 мест и центр спортивной гимнастики. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» рядом со школой только в этом году будут построены четыре многоквартирных дома. Это яркий пример того, что участие в национальных проектах позволяет региону комплексно подходить к развитию конкретной территории.

Глава региона рассказал, что 1 сентября в Архангельской области открылась еще одна новая школа. В ней будут учиться дети из села Ровдино и окрестных деревень Шенкурского района.

- Я посетил школу в Ровдино вчера и убедился: получилось достойное образовательное учреждение с возможностью проживания детей из отдаленных населенных пунктов, –подчеркнул Александр Цыбульский.

По словам губернатора, до конца 2022 года в области откроются еще две школы и четыре детских сада. В рамках нацпроекта «Образование» в регионе продолжается строительство еще пяти объектов образования.