NYT: Apple и Google переносят производство смартфонов из Китая из-за политической нестабильности

Apple и Google переносят производство смартфонов из Китая из-за политической нестабильности Фото: Shutterstock

Американские корпорации Google и Apple стали переносить производство мобильных устройств из Китая в связи с напряженной политической обстановкой, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По информации газеты The New York Times, Apple намерена переместить производство новой модели iPhone в Индию, а Google перенести изготовление смартфонов Pixel во Вьетнам. Руководство корпораций считает, что геополитическая ситуация осложнилась. Кроме того, существует риск дальнейших сбоев в цепочке поставок из-за большого числа локдаунов в Китае, вызванных пандемией коронавируса.

Как полагают в Apple и Google, их зависимость от Китая может привести к тому, что они окажутся в эпицентре конфликта между Вашингтоном и Пекином, обострившимся после недавнего визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.