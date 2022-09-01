ФРГ планирует снизить зависимость от российского газа благодаря новой инфраструктуре

Фото: REUTERS

В 2023 году Германия расширит инфраструктуру по приему сжиженного газа за счет аренды дополнительного терминала, что позволит уменьшить зависимость республики от экспорта ресурсов из России. Об этом 1 сентября заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

"Что касается инфраструктуры, то в следующем году мы будем иметь другую ситуацию, нежели в этом", - сказал он. Темпы роста независимости от российских энергоресурсов “являются невероятными”, по его мнению.

Правительство Германии разработало план по отказу от поставок из России, согласно которому уголь и нефть удастся полностью заменить уже к концу этого года, а газ лишь в 2024 году.

Основные сложности Германия испытывает с получением газа по трубопроводу “Северный поток”. С середины июня магистраль была задействована на 40%, затем на 20%, а со вчерашнего дня прокачка полностью приостановлена до 2 сентября из-за техобслуживания.

При этом попытки ФРГ найти альтернативу российскому энергоресурсу на востоке не увенчались успехом. Сайт KP.RU писал о попытке Роберта Хабека заключить с Дохой контракты на поставку голубого топлива.