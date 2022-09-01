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Политика1 сентября 2022 15:25

Памфилова сообщила, что никогда не обсуждала с Путиным установки по результатам выборов

По словам главы ЦИК, президент РФ никогда не требовал от нее обеспечить какой-либо результат на выборах
Александр КИСЛОВ
Элла Памфилова заявила, что Владимир Путин никогда не предъявлял ей требований по поводу итогов голосования на выборах

Элла Памфилова заявила, что Владимир Путин никогда не предъявлял ей требований по поводу итогов голосования на выборах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что президент РФ Владимир Путин никогда не просил ее обеспечить тот или иной результат какой-либо партии или какого-либо кандидата в ходе выборов. Об этом Памфилова сообщила в эфире Радио "Комсомольская правда".

"Клянусь, никогда мы не обсуждали никаких цифр, которые ожидаются. Ни разу президент не спрашивал. Если бы не была та цель, которую президент поставил и которая отвечает моим внутренним убеждениям, что выборы должны быть выборами, и я хочу сказать, что это очень тяжелая задача", - рассказала Памфилова KP.RU.

Ранее Памфилова встретилась с президентом Путиным и подробно рассказала ему о ходе подготовки к голосованию на предстоящих выборах-2022 (единый день голосования в РФ пройдет 11 сентября).

По словам главы ЦИК, у россиян год от года повышается доверие к российской избирательной системе, но впереди у избиркомов еще много работы по улучшению ситуации с легитимностью, честностью и открытостью выборного процесса.