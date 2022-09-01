Памфилова сообщила, что никогда не обсуждала с Путиным установки по результатам выборов

Элла Памфилова заявила, что Владимир Путин никогда не предъявлял ей требований по поводу итогов голосования на выборах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что президент РФ Владимир Путин никогда не просил ее обеспечить тот или иной результат какой-либо партии или какого-либо кандидата в ходе выборов. Об этом Памфилова сообщила в эфире Радио "Комсомольская правда".

"Клянусь, никогда мы не обсуждали никаких цифр, которые ожидаются. Ни разу президент не спрашивал. Если бы не была та цель, которую президент поставил и которая отвечает моим внутренним убеждениям, что выборы должны быть выборами, и я хочу сказать, что это очень тяжелая задача", - рассказала Памфилова KP.RU.

Ранее Памфилова встретилась с президентом Путиным и подробно рассказала ему о ходе подготовки к голосованию на предстоящих выборах-2022 (единый день голосования в РФ пройдет 11 сентября).

По словам главы ЦИК, у россиян год от года повышается доверие к российской избирательной системе, но впереди у избиркомов еще много работы по улучшению ситуации с легитимностью, честностью и открытостью выборного процесса.