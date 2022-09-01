Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Часть делегации миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), в том числе его генеральный директор Рафаэль Гросси, покинула Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

В четверг, 1 сентября, представители МАГАТЭ провели первичную оценку Запорожской АЭС. По словам Гросси, они успели осмотреть «достаточно много». Миссия продолжит работу в пятницу, 2 сентября.

Как писал сайт KP.RU, миссия МАГАТЭ 1 сентября прибыла на ЗАЭС. Генеральный директор агентства заявил, что в районе Энергодара, где расположена электростанция, усилилась военная активность, однако, по его словам, миссия не остановится.

По словам Гросси, миссия МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции преследует цель защитить станцию от ядерной аварии. Особый упор будет сделан на аспекты ядерной и радиационной безопасности, уточнил он.